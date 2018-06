Drei bocciato dai commercianti, Ragni (Forza Italia): "Emergenze mai risolte". La Lega: "Pd unica stampella di un sindaco inesistente"

"Da mesi, ma sarebbe meglio dire anni, Forza Italia denuncia il mancato decollo del Piano comunale di rivitalizzazione del centro storico. E da tempo, circa dall’insediamento del sindaco Davide Drei, andiamo dicendo che i provvedimenti adottati dalla giunta non soltanto sono inefficaci, ma addirittura penalizzanti per gli operatori e le categorie professionali interessate". Fabrizio Ragni, capogruppo comunale Forza Italia Forlì e coordinatore provinciale Forza Italia Forlì-Cesena, aggiunge la sua voce a quella del vertice di Confcommercio e Confesercenti Forlì, che hanno chiesto all’amministrazione comunale interventi in questo finale di mandato per rilanciare l’economia del cuore pulsante della città.

"Le nostre proposte sono note - prosegue l'esponente azzurro -: incentivare l'ingresso in centro, a partire dall'allargamento della fascia di gratuità dei parcheggi, intervenendo comunque sul costo della sosta, concendendola gratuita il sabato. E ancora: attivare corse gratuite di bus navetta dalla periferia in centro e spegnere i varchi elettronici nel periodo notturno. Il tutto all'interno di un contestuale programma di rilancio del centro che preveda un abbellimento dell'arredo urbano, una maggiore illuminazione delle vie e delle antiche piazzette di Forlì, un maggiore controllo delle zone a rischio spaccio, una campagna di monitoraggio delle aree più degradate dove solitamente si assembrano anche immigrati irregolari o con precedenti penali. Infine utilizzare i proventi delle multe per infrazione ai varchi della ztl e della tassa di soggiorno per intensificare il rilancio turistico della città".

“Chiediamo - prosegue Ragni - una riduzione dei tributi locali (Imu, Imposta di soggiorno, Imposta comunale sulla pubblicità, addizionale Irpef, Tari e tassa per l'occupazione di suolo pubblico e insegne) e sgravi fiscali per esercenti, artigiani e titolari di strutture ricettive che si prestino ad attività di informazione turistica, così da sopperire alla grave mancanza di un vero e proprio punto informazioni turistiche in città aperto 7 giorni su 7". A parere degli “azzurri” la priorità in questa particolare congiuntura socio-economica "non è escogitare nuovi sistemi per fare cassa (si vedano Mercurio e Tassa di soggiorno), bensì sostenere le categorie professionali e contrastare con adeguati mezzi la crisi del commercio ed il degrado e l'insicurezza in cui vivono i forlivesi del centro storico e delle periferie".

“Drei ed il Pd hanno dato prova della loro volontà di spremere i cittadini, lanciando anche una crociata contro gli automobilisti alle prese con l'assenza di parcheggi dimenticandosi di ben altri problemi che affliggono la città come: la microcriminalità, i furti continui, lo spaccio, e la presenza ormai continua di venditori abusivi e questuanti molesti, soprattutto o solamente extracomunitari - conclude Ragni -. Si affronti l’argomento una volta e per tutte e si cambi passo".

“Non c’è più nessuno al fianco di Drei - tuona il capogruppo della Lega forlivese Daniele Mezzacapo -. L’unico relitto che ancora ‘foraggia’ la sua Giunta zoppicante è il Partito Democratico che, a singhiozzo, si fa vedere solo in consiglio comunale ma che di fatto è scomparso dalle piazze e dagli incontri pubblici sul territorio". L'esponente del Carroccio raccoglie i frutti “di una capillare opera di sensibilizzazione resa possibile grazie al contributo di tutti i nostri militanti, in particolare i più giovani che da mesi ogni sabato sono presenti in piazza con un gazebo informativo pronti a raccogliere le istanze dei nostri cittadini".

"Di certo la bocciatura trasversale del Sindaco Drei non ci stupisce - incalza Mezzacapo -. In questi anni non fatto altro che inanellare un insuccesso dietro l’altro senza contare l’ottusità, l’ostinazione e la supponenza che lo hanno contraddistinto fin dall’inizio del suo mandato. Il risultato quindi non poteva che essere una palese stroncatura delle sue politiche e dell’incapacità di tutta la sua Giunta di adottare iniziative vincenti per il rilancio del nostro Comune. A questo punto gli suggerisco per l’ennesima volta di fare un passo indietro e magari di prendere ripetizioni da un buon amministratore della Lega. Non è mai troppo tardi per imparare a fare il sindaco"