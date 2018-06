Drei e Verdi ai ferri corti: "Sauro Turroni faccia definitivamente chiarezza"

Sauro Turroni chiarisca da che parte vuole stare: è quanto esorta il sindaco Davide Drei, mettendo alle strette i Verdi, guidati dall’ex senatore. Col partito ambientalista, accusato di scarsa lealtà, ormai è strappo: “Faccia definitivamente chiarezza Turroni, come anche altri gli chiedono, invece che indossare la maglia della maggioranza, occupare un posto da titolare e poi mettere in difficoltà la nostra squadra. Alla lunga così si finisce per fare il gioco dell'opposizione”.

Critica Drei: “Riguardo i miei presunti incontri con esponenti dell'opposizione, mi fa la posta Sauro Turroni? Si preoccupa se faccio incontri senza che lui ne sia a conoscenza? E poi, chi avrei incontrato di così pericoloso per l’Amministrazione e la maggioranza? Quell’Amministrazione e maggioranza che lui attacca ogni giorno. Si rilassi. Io ho ben chiari quali sono gli schemi in campo, dove giocano maggioranza e opposizione, comportandomi di conseguenza, con trasparenza”.