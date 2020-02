"Droga zero", Morrone (Lega): "Accelerare il provvedimento in commissione giustizia"

"Fa piacere apprendere che anche il Ministro Lamorgese sia a favore del carcere per i cosiddetti piccoli spacciatori. Se il Governo vuole occuparsi in maniera seria di questo argomento, acceleri il provvedimento in commissione giustizia “Droga zero”, a prima firma Molinari e di cui sono relatore, e non si sottragga al dibattito parlamentare attraverso il solito strumento dei Decreti Legge". Così il deputato della Lega, Jacopo Morrone, relatore del provvedimento “Droga zero”.

"L’impegno contro le droghe deve trovare un fronte più ampio possibile, deve riguardare la prevenzione, con regole certe e severe e la riabilitazione delle vittime della droga con percorsi in Comunità terapeutiche così da consentire un successivo reinserimento nella società - prosegue l'esponente del Carroccio -. Bisogna dare particolare attenzione ai giovanissimi che rischiano di sottovalutare i pericoli causati dalle droghe che vanno contrastate con convinzione, senza se e senza ma, perché è un’emergenza vera".