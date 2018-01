È scontro sul conferimento di rifiuti da Imola nell’inceneritore di Coriano

La Lega Nord, attraverso il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, torna sulla questione rifiuti in arrivo dalla discarica Tre Monti di Imola e destinati al termovalorizzatore di Forlì. "Al momento la situazione è alquanto fumosa - sottolinea Pompignoli -. Il limite massimo di capienza della discarica di Forlì è di 120mila tonnellate e ora ha già raggiunto la quantità di 119.950. Come potranno essere rispettati i limiti?" Allo stesso modo il consigliere regionale ritiene improbabile che i rifiuti della Tre Monti siano conferiti nella struttura forlivese solo per il tempo strettamente necessario di 10 giorni, considerando che la decisione del Tar dovrà passare anche per il Consiglio di Stato con un inevitabile allungamento delle procedure amministrative e giudiziarie.

La Giunta, attraverso l'assessore Paola Gazzolo, in risposta ha sottolineato come la scelta degli impianti di Forlì e Granarolo, nel bolognese, sia motivata dalla prossimità rispetto al bacino imolese, in modo da limitare i costi, e ha garantito che il trasferimento dei rifiuti avverrà nel rispetto dei limiti fissati. "Prendiamo atto della risposta e verificheremo quali saranno i fatti - ha risposto il consigliere -, ma è evidente che né i tempi né la quantità massima saranno rispettati. Volete davvero farci credere che arriveranno a Forlì solo 50 chili di materiale?"