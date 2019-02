E45, riapertura parziale. Di Maio: " Dai ministri nessuna risposta alle sollecitazioni"

Mercoledì pomeriggio è stato riaperto al traffico leggero il viadotto “Puleto” lungo l'E45, tra Canili e Valsavignone, in provincia di Arezzo, dopo che la Procura ha notificato il provvedimento con il quale autorizza la riapertura parziale. Il tratto è percorribile solo da mezzi sotto le 3,5 tonnellate, esclusivamente su due corsie, a 50 km/h. "E' una buona notizia, ma non sufficiente - afferma il deputato forlivese Marco Di Maio -. Bisogna dare le risposte che imprese e cittadini aspettano, intervenire per evitare che possa ripetersi, sistemare la viabilità alternativa secondo gli impegni assunti". Conclude Di Maio: "I ministri interpellati dai sindaci, da me, e da altri parlamentari, non hanno mai risposto alle nostre sollecitazioni. Se non vogliono risponderci, non lo facciano: ma almeno si diano da fare".