Elezioni a Meldola, Cavallucci si presenta ai cittadini: "Importante valorizzare il capitale umano"

Giovedì si è svolta in Municipio a Meldola la presentazione pubblica di Roberto Cavallucci, candidato alla carica di sindaco del Comune di Meldola per la lista civica “Idee per Meldola”. Cavallucci ha presentato i punti cardine sui quali verterà il programma della lista civica che guida, documento ancora in corso di definizione perché, ha spiegato lo stesso candidato a primo cittadino, "improntato all’insegna della partecipazione, della massima condivisione ma soprattutto aperto al contributo di tutti coloro che vorranno fornire spunti e riflessioni".

Nel corso della serata sono stati numerosi gli interventi del pubblico, accolti "con grande entusiasmo" dal candidato che si pone "come primo obiettivo l’ascolto". Cavallucci ha messo in luce "l’importanza di valorizzare il capitale umano, le persone come protagoniste della propria comunità e intese come risorse preziose che devono essere partecipi della vita pubblica attivamente e consapevolmente".

Quindi ha offerto importanti spunti sulle tematiche principali sulle quali il suo progetto di sviluppo di lungo periodo per Meldola: "territorio, economia, sicurezza, salute e servizi socio assistenziali, sanità, volontariato, famiglia, senza tralasciare la cultura ed il mondo della scuola e delle politiche giovanili. Aspetto prioritario e meritevole di essere trattato a parte per la fondamentale importanza rivestita è il tema delle frazioni e dei consigli di frazione".