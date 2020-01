Elezioni regionali, le preferenze in provincia: Montalti vince ampiamente, poi Vicini e Bulbi

La battaglia delle preferenze personali nella provincia di Forlì-Cesena è ampiamente vinta da Lia Montalti, candidata cesenate del Pd, con 8.491 voti. La segue Claudio Vicini della lista “Bonaccini presidente” che ottiene 4.419 voti in provincia. Ad un’incollatura Massimo Bulbi (Pd) con 4.335 voti e Paolo Zoffoli (Pd) con 4.236 voti. Quinto per preferenze Massimiliano Pompignoli (Lega) con 3.824 voti in provincia, seguito da Sara Samorì (Pd) 3.230, Ombretta Farneti (Lega) 2.695 e Andrea Cintorino (Lega) 2.206. Nono Sirotti Gaudenzi della Lega con 1.800 voti.

Al decimo posto per preferenze è Stefano Spinelli (Fratelli d’Italia) con 1.282 voti. Sopra i mille anche Nicola Ravagli (Lega) 1.251, Nicola Rossi (Forza Italia) 1.239, Rosa Grasso (Pd) 1.110, Ignazio Palazzo (Emilia-Romagna coraggiosa) 1.055. In base alle prime proiezioni quasi sicuri i posti in consiglio regionale di Montalti e Bulbi (i due candidati cesenati del Pd), assieme a quello di Pompignoli (Lega). Dato come possibile eletto anche Vicini, della lista "Bonaccini presidente", vicino a Italia Viva di Renzi.

Le preferenze in ordine alfabetico

Cecilia Alagna (Emilia Romagna Coraggiosa) ha ottenuto 459 voti, Jessica Amadio (M5S) 235, Lina Amormino (Lista civica Borgonzoni) 159, Sabrina Babbi (Popolo della Famiglia) 19, Priya Baldazzi (Bonaccini Presidente) 668, Pietro Bassi (Popolo della Famiglia) 10, Sergio Basti (M5S) 98, Simone Benini (M5S) 874, Patrizia Bezzi (Bonaccini Presidente) 202, Manuela Borroni (Movimento 3 V) 18, Massimo Bulbi (Pd) 4335, Elena Buratti (+Europa-Psi-Pri) 115, Vanda Burnacci (Forza Italia) 243, Renato Cappelli (Fratelli d'Italia) 778, Patrizia Carpi (Lista civica Borgonzoni) 70, Gloria Cassinadri (Fratelli d'Italia) 315, Francesco Cembali (Giovani per l'Ambiente) 27, Andrea Cintorino (Lega) 2206, Luca Conficconi (Volt) 4, Alessandro Corbelli (L'Altra Emilia Romagna) 9, Elisa Deo (Bonaccini Presidente) 782, Gerardo Di Stasio (Potere al Popolo) 18, Samanta Fanti (L'Altra Emilia Romagna) 7, Marco Fantini (Movimento 3 V) 68, Ombretta Farneti (Lega) 2695, Emanuele Ferraro (Partito Comunista) 31, Gianfranco Fiorentini (Forza Italia) 74, Elia Fiorini (Giovani per l'Ambiente) 48, Gaetano Gerbino (Emilia Romagna Coraggiosa) 486, Mattia Giannini (Movimento 3 V) 119, Cristian Gimelli (Forza Italia) 46, Rosa Grasso (Pd) 1110, Paolo Liverani (L'Altra Emilia Romagna) 74, Sara Londrillo (Europa Verde) 104, Linda Maggiori (Europa Verde) 171, Cristina Mainetti (Potere al Popolo) 26, Chiara Mancini (L'Altra Emilia Romagna) 64, Patrizia Marchi (Popolo della Famiglia) 196, Francesco Marino (Volt) 261, Edoardo Martini (Potere al Popolo) 44, Anastasia Miconi (Partito Comunista) 15, Alberto Mingotti (Bonaccini Presidente) 43, Mirto Damiana (M5S) 117, Lia Montalti (Pd) 8491, Kitty Montemaggi (Fratelli d'Italia) 541, Lucio Moretti (Fratelli d'Italia) 373, Stefania Nicosanti (Popolo della Famiglia) 76, Anna Pagliari (Volt) 28, Vinicio Pala (Lista Civica Borgonzoni) 139, Ignazio Palazzi (Emilia Romagna Coraggiosa) 1055, Maurizio Pascucci (Europa Verde) 82, Ombretta Pecci (Forza Italia) 83, Edoardo Maria Pedrelli (+Europa-Psi-Pri) 135, Massimo Pistoia (Popolo della Famiglia) 198, Davide Pizzigati (Giovani per l'Ambiente) 24, Marco Pizzuto (Partito Comunista) 22, Massimiliano Pompignoli (Lega) 3824, Valentina Rabiti (Giovani per l'Ambiente) 14, Nicola Ravagli (Lega) 1251, Jacopo Rinaldini (L'Altra Emilia Romagna) 25, Alessandro Ronchi (Europa Verde) 298, Andrea Rossi (Borgonzoni Presidente) 241, Monica Rossi (+Europa-Psi-Pri) 181, Nicola Rossi (Forza Italia) 1239, Alessandro Ruffilli (M5S) 84, Marcello Saltarelli (Volt) 26, Sara Samorì (Pd) 3230, Nicole Santi (Giovani per l'Ambiente) 11, Emanuela Serri (Volt) 32, Paolo Severi (+Europa-Psi-Pri) 221, Enrico Sirotti Gaudenzi (Lega) 1800, Beatrice Spallaccia (Emilia Romagna Coraggiosa) 465, Maria Spinelli (+Europa-Psi-Pri) 69, Giuseppe Tolo (Europa Verde) 112, Rosaria Valenti (Potere al Popolo) 58, Veronica Verlingieri (Partito Comunista) 19, Claudio Vicini (Bonaccini Presidente) 4419, Lodovico Zanetti (Emilia Romagna Coraggiosa) 432, Paolo Zoffoli (Pd) 4236 e Noemi Zucchi (Movimento 3 V) 487.