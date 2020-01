Elezioni regionali, Valbonesi replica a Cintorino: "In Emilia-Romagna la sanità è per tutti"

“In qualità di Sindaco del Comune di Santa Sofia mi sento coinvolto dalle dichiarazioni di Andrea Cintorino riguardo alla nostra sanità". A parlare è il primo cittadino Daniele Valbonesi, che replica a quanto dichiarato dalla candidata leghista.

"Quando si confrontano realtà diverse bisogna conoscere bene ciò che si dice - continua Valbonesi - Premesso che parliamo di sistemi sanitari che funzionano, quello Veneto e quello della nostra Regione, sostenere che le cose vadano meglio altrove è una bugia. Ci sono aspetti da migliorare ovunque, anche nella sanità della Regione Emilia-Romagna, ma qui, a differenza che altrove, la sanità è per tutti, per i ricchi e per i poveri e a questo principio noi non siamo disponibili a rinunciare! Se fosse come dice Cintorino non si capirebbe perché il passato governo, di cui la Lega faceva parte, abbia valutato il sistema sanitario emiliano-romagnolo come il migliore in Italia. Per quanto riguarda l'Ospedale Nefetti di Santa Sofia, tanto è stato fatto in questi ultimi 5 anni in accordo con Regione e Ausl Romagna. Oltre ad interventi di carattere impiantistico, si sono conclusi i lavori della nuova camera mortuaria; sono attualmente in corso interventi per il rifacimento del punto di primo intervento - con la creazione della "camera calda" - e per il reparto di dialisi. Da poche settimane, inoltre, si è formalizzato l'accordo con Ausl, Comune di Santa Sofia e Romagna Acque (in veste di proprietaria dell'area) per l'elisoccorso h24 già attivo in località Capaccio".

“Quelli elencati sono interventi che hanno richiesto l'investimento di molte centinaia di migliaia di euro, a dimostrazione dell'attenzione verso servizi fondamentali per i cittadini delle aree montane - aggiunge il sindaco - Ma soprattutto, in questi 5 anni, con la giunta Bonaccini, l'esistenza del Nefetti non è più messa in discussione come, invece, era stata in passato: oggi è una struttura in rete con tutti gli altri ospedali del nostro territorio. È facile fare leva sugli umori negativi dei cittadini, sfruttare situazioni di sofferenza personale, magari dovuti inevitabilmente anche ad episodi negativi. Avrei preferito che la Lega, e Andrea Cintorino, avessero affrontato certe questioni anche in passato e non solo in campagna elettorale, magari visitando le strutture di cui parlano come facciamo io e l'assessora Ilaria Marianini, decine di volte all'anno. Sarei disponibile ad accompagnare Cintorino, se lo volesse, e se questo fosse utile per migliorare ulteriormente i servizi per i cittadini dell'Alto Bidente!”.