Elezioni politiche 2018, al via la campagna elettorale di "Insieme"

E' partita anche a Forlì la campagna elettorale di "Insieme", il movimento che raggruppa Partito Socialista Italiano, Verdi e Area Civica. "Insieme - viene illustrato - è la lista di ispirazione ulivista che nasce dalla messa in comune di storie e esperienze politiche consolidate, come quelle riformiste, ecologiste, con le tante realta' civiche del territorio". Gli esponenti locali delle tre formazioni politiche si sono dati appuntamento venerdì mattina in Piazza Saffi con manifesti, volantini e il carrello degli auguri. "Insieme - viene aggiunto - si rivolge a chi lavora e a chi cerca un lavoro, a chi vuole difendere il territorio da alluvioni e cemento. a chi vuole proteggere il nostro straordinario patrimonio storico, artistico e paesaggistico, a chi studia, a chi ricerca e sperimenta, a chi produce, ai piu' deboli e a chi ha bisogno di protezione e assistenza". "Siamo consapevoli che la coalizione di centrosinistra e' l'unica strada percorribile per costruire una societa' piu' equa e inclusiva, attenta all'ambiente e alla natura, moderna ed efficiente, in grado di sconfiggere il populismo e le destre regressive e razziste", concludono