Elezioni politiche, "Noi con l'Italia - Udc" ufficializza i candidati

"Noi con l'Italia - Udc" ha ufficializzato l'elenco dei candidati nei collegi plurinominali della regione Emilia-Romagna, che è stato depositato alla Corte d'Appello come previsto dalla concernente legislazione vigente in materia elettorale. Nel Collegio plurinominale della Camera per Forlì-Cesena-Rimini sono candidati Eugena Roccaella, Claudio Angeli e Daniela Mazzoni. Il forlivese Andrea Pasini è candidato nel Collegio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Tutti i candidati dell'Udc

CAMERA 1 FORLI' CESENA RIMINI

1 ROCCELLA EUGENIA

2 ANGELI CLAUDIO

3 MAZZONI DANIELA



CAMERA 2 FERRARA MODENA

1 ROCCELLA EUGENIA

2 COPPI FRANCESCO

3 DIEGOLI ANTONELLA

4 CHIORBOLI EMILIANO

CAMERA 3 IMOLA BOLOGNA

1 MEI ALESSANDRO

2 MOLZA ALESSANDRA

3 BENEDETTI FRANCO

4 FINI ROSSELLA

CAMERA 4 PARMA PIACENZA REGGIO EMILIA

1 PASINI ANDREA

2 CERA MICHELINA

3 MULE' LUCA

4 RIZZO SIMONA



SENATO 1 BOLOGNA FERRARA RAVENNA RIMINI

1 IOLI MAURO

2 FOLEGATTI GABRIELLA

3 BABINI ULISSE

4 VIOLI STEFANIA

SENATO 2 MODENA REGGIO EMILIA PARMA PIACENZA

1 BERTELLI NADIA

2 TRIBI ROMANO

3 VIOLI STEFANIA

4 LANZI ANIO