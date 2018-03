Elezioni 2018, collegio di Forlì: chi ha vinto

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati dei collegi del Forlivese, al termine dello spoglio

Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Modigliana , Tredozio

Per questo riguarda Forlì e il suo territorio la situazione è questa. Per effetto della suddivisione dei collegi Forlì vota assieme a Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Modigliana e Tredozio, oltre che con Faenza e il suo circondario. Per il collegio uninominale della Camera (vince “secco” che si prende più voti) gareggiano - rimanendo sulle forze politiche principali - per lo stesso scranno in Parlamento il deputato uscente Marco Di Maio, 34 anni (per il Pd e gli alleati di centro-sinistra), Andrea Cintorino, 27 anni, segretaria provinciale della Lega Nord, in rappresentanza della coalizione formata da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, quindi Annamaria De Bellis per il M5S, militante del gruppo forlivese dei pentastellati e Arianna Marchi per Liberi e Uguali.

Il collegio uninominale del Senato formato da Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro,Meldola, Modigliana, Tredozio e da tutta la provincia di Ravenna, è in gran parte appannaggio di esponenti politici non forlivesi. Si contendono lo stesso seggio di collegio Stefano Collina, senatore uscente faentino, 53 anni, in rappresentanza di Pd e alleati, Massimiliano Alberghini, indipendente di area Lega Nord, il candidato sindaco del centro-destra che ha portato al ballottaggio Michele De Pascale alle ultime elezioni per il Comune di Ravenna, quindi Alessandro Ruffilli, forlivese per il Movimento 5 Stelle, il dipendente comunale di Forlì che ha denunciato una vicenda di corruzione poi finita in una condanna in primo grado al tribunale di Forlì per i presunti responsabili, infine Alessandra Govoni, faentina per Liberi e Uguali.

Valli del Forlivese

Le vallate dell’Appennino forlivese (Civitella, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano e Portico) per il collegio uninominale della Camera votano per quello di Cesena. Gareggiano - rimanendo sulle forze politiche principali - per lo stesso scranno in Parlamento Fabrizio Landi, segretario di Federazione del Pd di Cesena, Simona Vietina, sindaco di Tredozio di Forza Italia per il centro-destra, Sergio Culiersi, 61 anni, dirigente della questura di Forlì in pensione, per il M5S, senza alcuna militanza attiva nel movimento ed infine Giuseppe Zuccatelli, consigliere comunale di Cesena, per Liberi e Uguali.

Per il collegio uninominale del Senato le valli forlivesi votano nel collegio che le unisce a Cesena, il suo comprensorio e tutta la provincia di Rimini. Le candidature sono tutte appannaggio di esponenti politici riminesi. Qui si scontrano per un seggio Tiziano Arlotti, deputato riminese uscente e ricandidato in Senato per il Pd e alleati, Antonio Barboni, esponente riminese di Forza Italia per il centro-destra, Carla Franchini, per il M5S, anch’ella di Rimini e Giovanni Ubalducci per Liberi Uguali.

Listini plurinominali

Nei listini plurinominali, dove gli eletti sono su base proporzionale e salgono in Parlamento in base alla posizione in lista, poche le presenze di forlivesi. Spicca quella di Jacopo Morrone, forlivese e capolista della Lega Nord alla Camera per il collegio Romagna. La sua è una posizione pressoché blindata. Il M5S nel suo listino per la Camera presenta Carlo Ugo De Girolamo al secondo posto, e quindi in una posizione a “tiro di elezione”, dopo la deputata uscente Giulia Sarti, che si presenta anche nel collegio uninominale di Rimini con chance di vittoria (in tal caso ”libererebbe” un posto nel listino proporzionale). De Girolamo ha 32 anni ed è docente di diritto pubblico a Scienze Politiche di Forlì.