Verso il 2019, Sauro Moretti: "Mi candido, Silvio mi sostiene"

"Sono stato invitato ad Arcore e mi sono incontrato con Silvio Berlusconi, che in nome della nostra amicizia personale mi ha espresso che mi sosterrà in ogni posto vorro' candidarmi". È quanto spiega Sauro Moretti, il forlivese braccio destro del critico d'arte Vittorio Sgarbi e che già in passato ha diffuso le sue frequentazioni con il Cav. "Come sempre mi ha accolto chiamandomi 'compagno Moretti' (Moretti è stato consigliere comunale nelle fila dei Ds sotto l'amministrazione di Franco Rusticali, ndr) e rimarcato le nostre differenze calcistiche (Moretti è interista, ndr). Poi mi ha espresso sostegno dove vorrò candidarmi, sia a Forlì che a Predappio e Cervia ed anche tutte tre i Comuni".

Moretti, non nuovo a boutade poltiche che generano scompiglio nelle fila del centro destra, spiega però che sia a Forlì che a Predappio sarebbe ostacolato "da politici periferici" e "capibastone che controllano pacchetti di centinaia di voti". In ogni caso spiega "Rinascimento, la lista di Vittorio Sgarbi, cercherà di candidarsi in tutta Italia, come lista rivoluzionaria del bello, dell'arte e dell'ambiente". Per ora Moretti non ha escluso di candidarsi nel paese natale di Mussolini e nel capoluogo, in un'alleanza di centro-destra, "anche come candidato sindaco" specifica.