Il M5S ufficializza la sua lista: ecco i 32 candidati al consiglio comunale

Il Movimento 5 Stelle di Forlì annuncia di aver ottenuto la certificazione della sua lista da parte dello staff nazionale. Spiega il candidato sindaco Daniele Vergini: “La lista è quindi ufficiale, tutti i candidati sono incensurati, non hanno assolto più di un mandato elettorale e sono residenti a Forlì o comuni del comprensorio forlivese”. Il comitato elettorale del M5S è stato insediato in via Bonali, 68, dietro il centro commerciale Portici, sede dei pentastellati forlivesi. Questi quindi i componenti della lista dei candidati del M5S: Eros Brunelli, Franco Bagnara, Gloria Visani, Simone Benini, Riccardo Bevilacqua, Mattia Sellato, Francesca Corzani, Roberto Quarneti, Fernanda Panico, Giancarlo Guerrini, Mattia Babini, Ivo Iacovelli, Eugenio Cirincione, Aden Lanzoni, Alberto Ravaglioli, Stefano Cifiello, Antonio Brogliato, Raffaella Casadio, Ornella Mordenti, Antonio Caldarola, Andrea Camerani, Carmela Guadagno, Anna Piscitelli, Fabrizio Zingales, Andrea Fiuzzi, Simona Camporesi, Vittorio Minelli, Salvatore Pulizzi, Isa Zecchini, Fosca Biondi, Rosa Strollo, Lorenzo Versari. “La selezione dei candidati è avvenuta secondo le regole stabilite dal Meetup”, spiegano dal M5S. Alle 18 di sabato viene inaugurato il comitato elettorale.