Galeata, Elisa Deo si ricandida con la lista civica "Liberamente": "Sento il sostegno della comunità"

Elisa Deo si candida ad un nuovo mandato da sindaco a Galeata. In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'attuale primo cittadino parla di "cinque anni intensi nei quali, ho cercato di ricambiare la fiducia che mi era stata accordata dai cittadini con il massimo dell'impegno ed ho servito il mio paese con disciplina ed onore, guardando la realtà e cercando con responsabilità di trovare soluzione ai tanti problemi che da amministratore si devono affrontare".

"È stato un mandato forse irripetibile per essere stato positivo sotto tutti gli aspetti, nel quale, assieme alla mia squadra, abbiamo lavorato tanto ed i risultati non si sono fatti attendere e sono sotto gli occhi di tutti - continua il sindaco -. Abbiamo messo in opera tantissimi progetti ambiziosi, abbiamo investito moltissimo per la nostra comunità, siamo riusciti a reperire finanziamenti da altri enti per oltre 3 milioni di euro, abbiamo modificato in maniera tangibile il volto del nostro paese in meglio. Tuttavia si può fare sempre di più e sempre meglio e, nonostante siano passati ben 9 anni dalla prima volta in cui sono diventata sindaco e di acqua sotto i ponti ne è passata, l'entusiasmo e la passione non è mai venuta meno, neppure nei momenti più duri e difficili".

Prosegue Deo: "A distanza di anni ho imparato tante cose, sono riuscita a camminare con le mie gambe, dando dimostrazione che erano sufficienti per ottenere ottimi risultati; ho maturato tanta esperienza, un bene non negoziabile che si acquisisce solo con il tempo e la tenacia; ho intessuto rapporti umani, ho studiato, ho approfondito, ho capito quali erano i bottoni da premere per fare funzionare bene la macchina, ho conosciuto persone di valore, alcune di nessun valore. Ma non è questo che mi ha fatto crescere. Ho avuto la fortuna di vivere dentro ad alcuni dei momenti più belli per la mia comunità, ho avvertito la piena responsabilità della gestione della cosa pubblica, ho gioito quando ho trovato soluzioni ed ho condiviso il dispiacere per qualche fallimento".

Il primo cittadino ha quindi raccolto la sfida per candidarsi a sindaco di Galeata per le prossime amministrative: "È un grandissimo onore per me sapere che la mia candidatura è sostenuta dalla società civile e non da partiti e per questo motivo porto avanti con convinzione lo stesso progetto civico che è stato alla base del programma del 2013, per riuscire a dare continuità a ciò che in questi anni è stato fatto, per riuscire a terminare i progetti in cantiere e per realizzarne altri già in serbo. Mi ripresento con la "Lista civica Liberamente", consapevole che l'elemento centrale e più importante della lista stessa sia il capitale umano di coloro che, in maniera concreta e trasparente, vogliono adoperarsi per la collettività. Il nome della lista racchiude in sé le intenzioni che 5 anni fa hanno dato vita a questo progetto. "Liberamente" è l'approccio di chi ci sostiene e ne condivide le istanze, oltre alla volontà di governare in maniera indipendente e democratica, senza essere ostaggi di nessuno e soprattutto senza imposizioni".

Conclude Deo: "Stiamo portando avanti un progetto chiaro e definito, costruito nel corso di questi anni, che vede la riconferma di un gruppo operativo e coeso, coadiuvato da energie nuove che vogliono farsi promotori di una politica ed un modo di amministrare all'altezza delle aspettative dei cittadini sulla base di un programma realizzabile che non è certo quello dell'ultimo minuto, fatto di labili promesse, ma è frutto di una serie di incontri, assemblee, contatti personali, esperienza, impegno e soprattutto tempo.

Noi ci presentiamo per qualcosa e non certo contro qualcuno e se sono qui, se siamo qui, è perché questo percorso è stato fatto insieme ed ha senso solo se continua insieme".