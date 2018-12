Elezioni 2019, Zattini a Salotto blu: "Con me sindaco non ci saranno né vendette né rivincite"

"Sta nascendo una lista civica di sostegno alla mia candidatura, sintomo della vicinanza dei cittadini al mio progetto". Lo ha affermato il candidato sindaco di Forlì della coalizione di centrodestra, Gianluca Zattini, intervenendo a "Salotto Blu", la trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda sabato alle 23.15.

Zattini spiega che il suo progetto "non prevede né vendette né rivincite nei confronti di un potere immutabile da settanta anni. Serve un ricambio e una rigenerazione di almeno cinque anni ma anche rispetto per la cultura di una città civile come è Forlì. Ad esempio ho sempre manifestato amicizia sincera per Davide Drei, una persona per bene che è sempre stato oggetto del fuoco amico del suo stesso partito. La città vuole guardare avanti, superare queste situazioni".