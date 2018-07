Elezioni 2019, Ragni e Vietina lanciano gli "Stati generali" del Centrodestra

“Lanciamo gli Stati generali del Centrodestra a Forlì. Sarà il primo laboratorio di questo tipo in Romagna. Sarà l’occasione per incontrarsi in un luogo condiviso e confrontarsi sui temi più importanti per la società e la prossima amministrazione comunale che vorremmo assicurare alla nostra coalizione. E poiché amministrare una città é una cosa seria che necessita un lavoro di squadra, vorremmo costruire insieme le soluzioni ai tanti problemi che attanagliano il territorio forlivese. Gli stessi problemi mai risolti dal centrosinistra e dall’ormai ex sindaco Drei. Gli stessi problemi che lo hanno convinto, e bene ha fatto per il bene di tutti, a non ricandidarsi”: questa l’idea proposta agli alleati (Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l'Italia-Udc) da Fabrizio Ragni, capogruppo di Forza Italia in Comune e coordinatore provinciale degli azzurri a Forlì-Cesena, e Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio.

"Gli Stati generali del Centrodestra prenderanno corpo attraverso una serie di incontri aperti anche ai cittadini ed al mondo socio economico locale dove si analizzeranno le problematiche della nostra città e si cercheranno possibili soluzioni condivise per costituire “una solida ossatura” al programma di Centrodestra unito alle elezioni comunali della primavera 2019. Il primo evento aperto a tutti i partiti del Centrodestra e ispirato all’ascolto dei cittadini e delle imprese si svolgerà a settembre. "Tutti chiamati a lavorare per concorrere a rendere più espliciti anche i propri ideali di riferimento a partire da: libertà e sostegno all'impresa, famiglia, sicurezza, sussidiarietà, riqualificazione urbanistica, semplificazione amministrativa, controllo e difesa del territorio, rilancio turistico e culturale a partire dalle nostre radici storiche e integrazione basata su regole precise e condivisione dei nostri valori" si legge in una nota.

“Da qui, la nostra proposta di promuovere, attraverso gli Stati Generali del Centrodestra, uno spazio di lavoro condiviso e aperto non soltanto ai cittadini ma anche a tutte le realtà sociali ed economiche interessate, per rimettere al centro della politica: la realtà quotidiana ed i tanti problemi vissuti ogni giorno da cittadini e imprese. Questa la nostra proposta, prima ancora di parlare di candidati e candidature, per affrontare al meglio una battaglia elettorale decisiva, e farlo nel migliore dei modi, perché uniti si vince! ”: concludono il capogruppo di Forza Italia in Comune e coordinatore provinciale degli azzurri a Forlì-Cesena, Fabrizio Ragni, e il deputato di Forza Italia Simona Vietina