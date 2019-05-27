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Elezioni a Forlì, lista "Con Giorgio Calderoni": tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

ACQUAVIVA MARIAGRAZIA    41     2.8%
BIONDI DEA    29     1.98%
CANGINI ERICA    58     3.96%
CASADEI MARZIA    53     3.62%
CASADEI TURRONI CHIARA    25     1.71%
CIANI DANIELA    19     1.3%
CIMATTI SILVIA    38     2.6%
DOMENICONI CHIARA    12     0.82%
FARNETI SUSI    21     1.44%
FUCCHI MONICA    44     3.01%
GARAVINI ROBERTA    5     0.34%
GIUNCHI MILENA    11     0.75%
MACHEDA MARIA    19     1.3%
SABBATANI PAOLA    29     1.98%
SILIMBANI PAOLA    80     5.47%
SPAZZOLI CECILIA    132     9.02%
STANO LAURA    30     2.05%
TARANTOLA GIOVANNA    54     3.69%
AVANZOLINI ANDREA    55     3.76%
DI GIANNI PAOLO    92     6.29%
DI PALO RAFFAELE    11     0.75%
FABBRI FABIO    28     1.91%
GIOSA MARIO    64     4.37%
GRANDINI DOMENICO    20     1.37%
MANZETTI PACCHETTI VALERIO    9     0.62%
MORGAGNI FEDERICO    190     12.99%
NALDI MAURIZIO    42     2.87%
PAGLIONICO PIETRO    76     5.19%
TAALBI KAMEL    5     0.34%
TASSINARI GIAMMARCO    9     0.62%
VALTANCOLI MATTEO    9     0.62%
ZANETTI LODOVICO detto VICO    153     10.46%

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