Elezioni a Forlì, lista "Con Giorgio Calderoni": tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
ACQUAVIVA MARIAGRAZIA 41 2.8%
BIONDI DEA 29 1.98%
CANGINI ERICA 58 3.96%
CASADEI MARZIA 53 3.62%
CASADEI TURRONI CHIARA 25 1.71%
CIANI DANIELA 19 1.3%
CIMATTI SILVIA 38 2.6%
DOMENICONI CHIARA 12 0.82%
FARNETI SUSI 21 1.44%
FUCCHI MONICA 44 3.01%
GARAVINI ROBERTA 5 0.34%
GIUNCHI MILENA 11 0.75%
MACHEDA MARIA 19 1.3%
SABBATANI PAOLA 29 1.98%
SILIMBANI PAOLA 80 5.47%
SPAZZOLI CECILIA 132 9.02%
STANO LAURA 30 2.05%
TARANTOLA GIOVANNA 54 3.69%
AVANZOLINI ANDREA 55 3.76%
DI GIANNI PAOLO 92 6.29%
DI PALO RAFFAELE 11 0.75%
FABBRI FABIO 28 1.91%
GIOSA MARIO 64 4.37%
GRANDINI DOMENICO 20 1.37%
MANZETTI PACCHETTI VALERIO 9 0.62%
MORGAGNI FEDERICO 190 12.99%
NALDI MAURIZIO 42 2.87%
PAGLIONICO PIETRO 76 5.19%
TAALBI KAMEL 5 0.34%
TASSINARI GIAMMARCO 9 0.62%
VALTANCOLI MATTEO 9 0.62%
ZANETTI LODOVICO detto VICO 153 10.46%