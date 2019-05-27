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Elezioni a Forlì, lista Forlì Bene Comune: tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

CICHOCKI MARTINO    20     1.51%
FOGLIETTA FOSCO    69     5.2%
AHOUA GNANZOU JACQUES    17     1.28%
ANTONELLI ALESSANDRA    46     3.47%
BARAVELLI BRUNO    22     1.66%
BITINCKA RESLI    23     1.73%
BRACCESI ERO    3     0.23%
CANGINI GREGGI GIULIA    6     0.45%
COLANGELO ELENA    155     11.68%
DIMASI LUCA    7     0.53%
FASCIANO GIOVANNI BATTISTA    6     0.45%
FIORI VERONICA    27     2.03%
GASPARI LAURA    59     4.45%
GATTA FRANCO    5     0.38%
GHINI PAOLO    48     3.62%
LEUCCI STEFANO    127     9.57%
MASSA ANNA RITA    71     5.35%
MOSCONI RAOUL    238     17.94%
NERI WALTER    37     2.79%
NUTI PAMELA    65     4.9%
OFOEDU NGOZI JOSEPHINE    40     3.01%
PADOVANO PIERFRANCESCO    33     2.49%
PRETOLANI BERNAROLI LORENZO    1     0.08%
RANIERI MARIA    0     0%
RAVAIOLI GIOVANNA    29     2.19%
RAVAIOLI LUCIANO    49     3.69%
RIGHINI MARIA GIOVANNA    56     4.22%
RIZZO ROLANDO    34     2.56%
SANSAVINI MASSIMO    34     2.56%

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