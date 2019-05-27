Elezioni a Forlì, lista Forlì Bene Comune: tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
CICHOCKI MARTINO 20 1.51%
FOGLIETTA FOSCO 69 5.2%
AHOUA GNANZOU JACQUES 17 1.28%
ANTONELLI ALESSANDRA 46 3.47%
BARAVELLI BRUNO 22 1.66%
BITINCKA RESLI 23 1.73%
BRACCESI ERO 3 0.23%
CANGINI GREGGI GIULIA 6 0.45%
COLANGELO ELENA 155 11.68%
DIMASI LUCA 7 0.53%
FASCIANO GIOVANNI BATTISTA 6 0.45%
FIORI VERONICA 27 2.03%
GASPARI LAURA 59 4.45%
GATTA FRANCO 5 0.38%
GHINI PAOLO 48 3.62%
LEUCCI STEFANO 127 9.57%
MASSA ANNA RITA 71 5.35%
MOSCONI RAOUL 238 17.94%
NERI WALTER 37 2.79%
NUTI PAMELA 65 4.9%
OFOEDU NGOZI JOSEPHINE 40 3.01%
PADOVANO PIERFRANCESCO 33 2.49%
PRETOLANI BERNAROLI LORENZO 1 0.08%
RANIERI MARIA 0 0%
RAVAIOLI GIOVANNA 29 2.19%
RAVAIOLI LUCIANO 49 3.69%
RIGHINI MARIA GIOVANNA 56 4.22%
RIZZO ROLANDO 34 2.56%
SANSAVINI MASSIMO 34 2.56%