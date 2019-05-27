Elezioni a Forlì, lista "Forlì Cambia - Zattini sindaco": tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
AMADORI GIOVANNI 133 3.44%
BARZANTI NICOLA 58 1.5%
BASINI MARIA ANGELA 71 1.84%
BOMBARDINI ALESSANDRO 56 1.45%
CASADEI MARIAGRAZIA 45 1.16%
CASARA PAOLA 526 13.61%
CATALANO JOSEPH WILLIAM 59 1.53%
CECCARELLI LUCA 78 2.02%
CEREDI LORIS 169 4.37%
DOGHERIA ELIO 511 13.22%
GHETTI PAOLO 40 1.03%
GIMELLI DANIELA 59 1.53%
GIROLIMETTI VITTORIO 18 0.47%
MAGLIONI MADDALENA 93 2.41%
MONTALTI RAFFAELE 114 2.95%
MORRA ELENA 569 14.72%
MUGNAI DIANA 6 0.16%
NARDINI MARCO 19 0.49%
PALA VINICIO 89 2.3%
PASINI ROBERTO 79 2.04%
PETRINI FABIO 43 1.11%
PORTOLANI MARINELLA 197 5.1%
RACCI MANUELA 43 1.11%
RINIERI MARIA TERESA 260 6.73%
RONDELLI CATERINA 45 1.16%
TADDEO ANDREA 98 2.53%
TASSANI MAURIZIO 75 1.94%
TERENZI MARIA CRISTINA 47 1.22%
VALMORI SIMONE 121 3.13%
VERSARI TONINO 16 0.41%
VETRI ELENA 113 2.92%
ZAVATTI IGINO 16 0.41%