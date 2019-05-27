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Elezioni a Forlì, lista "Forlì Cambia - Zattini sindaco": tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

AMADORI GIOVANNI    133     3.44%
BARZANTI NICOLA    58     1.5%
BASINI MARIA ANGELA    71     1.84%
BOMBARDINI ALESSANDRO    56     1.45%
CASADEI MARIAGRAZIA    45     1.16%
CASARA PAOLA    526     13.61%
CATALANO JOSEPH WILLIAM    59     1.53%
CECCARELLI LUCA    78     2.02%
CEREDI LORIS    169     4.37%
DOGHERIA ELIO    511     13.22%
GHETTI PAOLO    40     1.03%
GIMELLI DANIELA    59     1.53%
GIROLIMETTI VITTORIO    18     0.47%
MAGLIONI MADDALENA    93     2.41%
MONTALTI RAFFAELE    114     2.95%
MORRA ELENA    569     14.72%
MUGNAI DIANA    6     0.16%
NARDINI MARCO    19     0.49%
PALA VINICIO    89     2.3%
PASINI ROBERTO    79     2.04%
PETRINI FABIO    43     1.11%
PORTOLANI MARINELLA    197     5.1%
RACCI MANUELA    43     1.11%
RINIERI MARIA TERESA    260     6.73%
RONDELLI CATERINA    45     1.16%
TADDEO ANDREA    98     2.53%
TASSANI MAURIZIO    75     1.94%
TERENZI MARIA CRISTINA    47     1.22%
VALMORI SIMONE    121     3.13%
VERSARI TONINO    16     0.41%
VETRI ELENA    113     2.92%
ZAVATTI IGINO    16     0.41%

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