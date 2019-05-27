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Elezioni a Forlì, lista Forlì SiCura: tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

GENTILINI TATIANA    115     
CAMPORESI EURO    30   
RAVAGLIOLI MATTEO    63    
BALDASSARRI ROMANA    18    
GIORGETTI GIANLUIGI detto GIANNI    50     
CASAMENTI ELISA    21     
FALCO GIOVANNI MARIO    10     
ZOLI ROBERTA    22     
AMBROSINI PAOLO    19     
CALDI LUCA    40    
BARBUTO ELISABETTA    0    
SILVESTRONI STEFANO    30    
CATALANO FRANCESCO    62     
BERTOZZI ELIA    6     
ROSSI MILVA    53   
MARCHINI MARCELLA    12     
MILANESI KATIA    10    
PARODI MARCO    2    
CAMPORESI ENRICO    4   
SPAZZOLI STEFANIA    22     
BALZANI DAVIDE    45    
NANNI PATRIZIA    26    
GUERRIERI RAFFAELE    6    
RAGGI MARIA RAFFAELLA    17  
GRASSI ALESSANDRO    68   
MAMBELLI LAURA    12   
SERVADEI GIANNI    0   
GENTILINI ELENA    9    
MILANESI DENISE    5    
MICHELACCI ELISABETTA    11  
BRICCOLANI ELISA    6   
MONGINI ROBERTA    10    

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