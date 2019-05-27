Elezioni a Forlì, lista Forlì SiCura: tutti i risultati delle preferenze ai candidati
GENTILINI TATIANA 115
CAMPORESI EURO 30
RAVAGLIOLI MATTEO 63
BALDASSARRI ROMANA 18
GIORGETTI GIANLUIGI detto GIANNI 50
CASAMENTI ELISA 21
FALCO GIOVANNI MARIO 10
ZOLI ROBERTA 22
AMBROSINI PAOLO 19
CALDI LUCA 40
BARBUTO ELISABETTA 0
SILVESTRONI STEFANO 30
CATALANO FRANCESCO 62
BERTOZZI ELIA 6
ROSSI MILVA 53
MARCHINI MARCELLA 12
MILANESI KATIA 10
PARODI MARCO 2
CAMPORESI ENRICO 4
SPAZZOLI STEFANIA 22
BALZANI DAVIDE 45
NANNI PATRIZIA 26
GUERRIERI RAFFAELE 6
RAGGI MARIA RAFFAELLA 17
GRASSI ALESSANDRO 68
MAMBELLI LAURA 12
SERVADEI GIANNI 0
GENTILINI ELENA 9
MILANESI DENISE 5
MICHELACCI ELISABETTA 11
BRICCOLANI ELISA 6
MONGINI ROBERTA 10