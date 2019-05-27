Elezioni a Forlì, lista Forlì Solidale e Verde: tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
CRETA MARIA GRAZIA 103 13.29%
BERTACCINI PAOLO 94 12.13%
PARDOLESI FAUSTO 135 17.42%
URBINI SAURO 51 6.58%
DERNI DENIS 3 0.39%
SCAPICCHIO LUIGI 4 0.52%
ERANI CLAUDIO 9 1.16%
BIONDI SONIA 4 0.52%
FRANCESCHELLI FABRIZIO 10 1.29%
CONFICONI BRUNO 1 0.13%
GIARDINI SILVIA 14 1.81%
LEONARDI JURY 5 0.65%
GIAMBI PATRIZIA 25 3.23%
PONZANELLI MARIA VITTORIA 6 0.77%
GUIDI ANNA MARIA 12 1.55%
FARNETI FULVIO 2 0.26%
LUGARESI ORESTE 37 4.77%
PICCININI MATTEO 0 0%
MANDALARI ANDREA 134 17.29%
CASADEI VITTORIANA 8 1.03%
TASSANI AZELIO 1 0.13%
MELE ANDREA FRANCESCO 0 0%
MILANDRI MASSIMO 6 0.77%
VALLI PRIMO 4 0.52%
BARASI CARMEN 6 0.77%
LOPEZ HAIDDEE MARIA 2 0.26%
PONTILLO GIUSEPPE detto PAOLO 33 4.26%
TRUPPI MARIA PAOLA 13 1.68%
ZAMBELLI DAVIDE 1 0.13%
TASSINARI PIER LUIGI 2 0.26%
PEDRELLI ANNA MARIA 2 0.26%
TOLO GIUSEPPE 48 6.19%