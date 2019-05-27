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Elezioni a Forlì, lista Forlì Solidale e Verde: tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

CRETA MARIA GRAZIA    103     13.29%
BERTACCINI PAOLO    94     12.13%
PARDOLESI FAUSTO    135     17.42%
URBINI SAURO    51     6.58%
DERNI DENIS    3     0.39%
SCAPICCHIO LUIGI    4     0.52%
ERANI CLAUDIO    9     1.16%
BIONDI SONIA    4     0.52%
FRANCESCHELLI FABRIZIO    10     1.29%
CONFICONI BRUNO    1     0.13%
GIARDINI SILVIA    14     1.81%
LEONARDI JURY    5     0.65%
GIAMBI PATRIZIA    25     3.23%
PONZANELLI MARIA VITTORIA    6     0.77%
GUIDI ANNA MARIA    12     1.55%
FARNETI FULVIO    2     0.26%
LUGARESI ORESTE    37     4.77%
PICCININI MATTEO    0     0%
MANDALARI ANDREA    134     17.29%
CASADEI VITTORIANA    8     1.03%
TASSANI AZELIO    1     0.13%
MELE ANDREA FRANCESCO    0     0%
MILANDRI MASSIMO    6     0.77%
VALLI PRIMO    4     0.52%
BARASI CARMEN    6     0.77%
LOPEZ HAIDDEE MARIA    2     0.26%
PONTILLO GIUSEPPE detto PAOLO    33     4.26%
TRUPPI MARIA PAOLA    13     1.68%
ZAMBELLI DAVIDE    1     0.13%
TASSINARI PIER LUIGI    2     0.26%
PEDRELLI ANNA MARIA    2     0.26%
TOLO GIUSEPPE    48     6.19%

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