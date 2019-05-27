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Elezioni a Forlì, lista Forlife: tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

LAGHI ANDREA    240     29.06%
BISERNI ANTONIO    1     0.12%
CAPANNOLI MARGHERITA    1     0.12%
CASADEI MARCO    98     11.86%
COLLINELLI ANDREA ENZO    0     0%
COSTA MELISSA    5     0.61%
DAUTI JASIN    0     0%
FABBRI LORENZO    34     4.12%
GARDINI NAKIA    53     6.42%
GIOVANNINI SARA    6     0.73%
LEDDA MARIA FRANCESCA    11     1.33%
LEONI RICCARDO    6     0.73%
MAIOLI ARIANNA    16     1.94%
PIEROZZI FILIPPO    31     3.75%
PITTALIS ADAMO    30     3.63%
ROMEO SARA    15     1.82%
ROSSATTINI CRISTINA    115     13.92%
TRAVERSARI FRANCESCA    5     0.61%
TUMEDEI EMANUELE    18     2.18%
VESPIGNANI CRISTINA    30     3.63%
VIGNALI MARCO    2     0.24%
ZAMBONI GIACOMO    51     6.17%
ZAPPIA FEDERICO    58     7.02%

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