Elezioni a Forlì, lista Forlife: tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
LAGHI ANDREA 240 29.06%
BISERNI ANTONIO 1 0.12%
CAPANNOLI MARGHERITA 1 0.12%
CASADEI MARCO 98 11.86%
COLLINELLI ANDREA ENZO 0 0%
COSTA MELISSA 5 0.61%
DAUTI JASIN 0 0%
FABBRI LORENZO 34 4.12%
GARDINI NAKIA 53 6.42%
GIOVANNINI SARA 6 0.73%
LEDDA MARIA FRANCESCA 11 1.33%
LEONI RICCARDO 6 0.73%
MAIOLI ARIANNA 16 1.94%
PIEROZZI FILIPPO 31 3.75%
PITTALIS ADAMO 30 3.63%
ROMEO SARA 15 1.82%
ROSSATTINI CRISTINA 115 13.92%
TRAVERSARI FRANCESCA 5 0.61%
TUMEDEI EMANUELE 18 2.18%
VESPIGNANI CRISTINA 30 3.63%
VIGNALI MARCO 2 0.24%
ZAMBONI GIACOMO 51 6.17%
ZAPPIA FEDERICO 58 7.02%