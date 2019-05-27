Elezioni a Forlì, lista Forza Italia: tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
BIONDI LAURO 251 16.09%
CATALANO MARCO 174 11.15%
GARDINI ELIANA 10 0.64%
RAGNI FABRIZIO 171 10.96%
TASSINARI ROSARIA 231 14.81%
MILANESI LEA 79 5.06%
PETRONI ELISA 58 3.72%
ACQUAVIVA BARBARA 9 0.58%
ACRI RAFFAELE 58 3.72%
ADDARII FEDERICO 7 0.45%
AMADEI ANDREA 9 0.58%
BARTOLINI DAMIANO 234 15%
BARZANTI SAVIO 25 1.6%
BERGAMASCHI MARCELLA 5 0.32%
BOVI CINZIA 18 1.15%
CANESTRINI LAURA 52 3.33%
CARAMIA MELISSA 13 0.83%
CONTI GIAN LORENZO 3 0.19%
DONDI CHIARA 2 0.13%
FACCIANI LEA 3 0.19%
FAGNOLI GABRIELLA 48 3.08%
FANTOZZI ANNA 7 0.45%
GARDELLI ARIELLA 15 0.96%
GIMELLI CRISTIAN 19 1.22%
GUCCINI ALESSIA 23 1.47%
ROBUSTELLI CATERINA 2 0.13%
SUSANNA MANUELA 5 0.32%
TURCHI RICCARDO 1 0.06%
VENERONI RITA 11 0.71%
VIDELA PIMENTEL ALDO SERGIO 0 0%
VIROLI MASSIMO 8 0.51%
ZANELLI LIVIANA detta CRISTINA 9 0.58%