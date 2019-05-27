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Elezioni a Forlì, lista Forza Italia: tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

BIONDI LAURO    251     16.09%
CATALANO MARCO    174     11.15%
GARDINI ELIANA    10     0.64%
RAGNI FABRIZIO    171     10.96%
TASSINARI ROSARIA    231     14.81%
MILANESI LEA    79     5.06%
PETRONI ELISA    58     3.72%
ACQUAVIVA BARBARA    9     0.58%
ACRI RAFFAELE    58     3.72%
ADDARII FEDERICO    7     0.45%
AMADEI ANDREA    9     0.58%
BARTOLINI DAMIANO    234     15%
BARZANTI SAVIO    25     1.6%
BERGAMASCHI MARCELLA    5     0.32%
BOVI CINZIA    18     1.15%
CANESTRINI LAURA    52     3.33%
CARAMIA MELISSA    13     0.83%
CONTI GIAN LORENZO    3     0.19%
DONDI CHIARA    2     0.13%
FACCIANI LEA    3     0.19%
FAGNOLI GABRIELLA    48     3.08%
FANTOZZI ANNA    7     0.45%
GARDELLI ARIELLA    15     0.96%
GIMELLI CRISTIAN    19     1.22%
GUCCINI ALESSIA    23     1.47%
ROBUSTELLI CATERINA    2     0.13%
SUSANNA MANUELA    5     0.32%
TURCHI RICCARDO    1     0.06%
VENERONI RITA    11     0.71%
VIDELA PIMENTEL ALDO SERGIO    0     0%
VIROLI MASSIMO    8     0.51%
ZANELLI LIVIANA detta CRISTINA    9     0.58%

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