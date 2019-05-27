Sezioni

Politica

Sezioni
Politica

Elezioni a Forlì, lista Partito Democratico: tutti i risultati delle preferenze ai candidati

Redazione

La percentuale è sui voti raccolti dalla lista

ANCARANI VALENTINA    475     7.92%
BANDINI MARCO    112     1.87%
BERTI UGO    46     0.77%
BIGUZZI SARA    207     3.45%
CASETTI MATTEO    61     1.02%
CASTELLUCCI PATRIZIA    112     1.87%
CECCARELLI SERGIO    91     1.52%
CECCHI CARLA    150     2.5%
CHIODONI ANNALISA    165     2.75%
CONFICCONI SARA    97     1.62%
FANTINI FRANCESCA    148     2.47%
FRESCHI MASSIMO    223     3.72%
GARDINI COSETTA    46     0.77%
GIANNELLI LAURA    81     1.35%
GREGGI ANTONELLA    137     2.28%
HAFI ALEMANI SOUFIAN    227     3.79%
MARCHI MASSIMO    266     4.44%
MASSA ELISA    627     10.46%
PAGANELLI CESARE    97     1.62%
PRATI LORETTA    324     5.4%
RICCI ANGELO    26     0.43%
RIGHINI ALESSANDRA    108     1.8%
ROMUALDI TANIA    164     2.74%
SAMORI' SARA    539     8.99%
SAVARINO EMILIO    71     1.18%
TAIOLI ERALDO    83     1.38%
VALENTINI MARCO    160     2.67%
VALLI MAURIZIO    224     3.74%
ZANI NADA    183     3.05%
ZANOTTI JACOPO    247     4.12%
ZATTONI MATTEO    273     4.55%
ZOLI MASSIMO    226     3.77%

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

Notizie di oggi

  • Politica

    Elezioni comunali, 11 comuni del Forlivese eleggono il nuovo sindaco: la diretta dello spoglio, tutti i dati

  • Politica

    Elezioni, dopo dieci anni Forlì torna al ballottaggio: Zattini +8% su Calderoni

  • Politica

    Elezioni, Zattini oltre il 45%: "E' un risultato che mi elettrizza. Ma è solo il primo tempo"

  • Politica

    Forlì verso il ballottaggio, Calderoni sfida Zattini: "Partita giocabile e contendibile"

I più letti della settimana

  • Elezioni comunali, 11 comuni del Forlivese eleggono il nuovo sindaco: la diretta dello spoglio, tutti i dati

  • Tragico tamponamento sulla bretella di Forlimpopoli: viene scaraventata nel fosso e muore

  • Seggi chiusi, inizia lo spoglio delle schede europee: tutti i dati in diretta

  • Autobus avvolto da una palla di fuoco e scoppi: minuti di terrore alla Cava

  • Tragedia sui binari: circolazione dei treni rallentata al mattino tra Forlì e Faenza

  • In un bar del centro: "Scusi dov'è il San Domenico?". Risposta: "Non so, non me ne intendo"

Torna su
ForlìToday è in caricamento