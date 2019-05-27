Elezioni a Forlì, lista Partito Democratico: tutti i risultati delle preferenze ai candidati
La percentuale è sui voti raccolti dalla lista
ANCARANI VALENTINA 475 7.92%
BANDINI MARCO 112 1.87%
BERTI UGO 46 0.77%
BIGUZZI SARA 207 3.45%
CASETTI MATTEO 61 1.02%
CASTELLUCCI PATRIZIA 112 1.87%
CECCARELLI SERGIO 91 1.52%
CECCHI CARLA 150 2.5%
CHIODONI ANNALISA 165 2.75%
CONFICCONI SARA 97 1.62%
FANTINI FRANCESCA 148 2.47%
FRESCHI MASSIMO 223 3.72%
GARDINI COSETTA 46 0.77%
GIANNELLI LAURA 81 1.35%
GREGGI ANTONELLA 137 2.28%
HAFI ALEMANI SOUFIAN 227 3.79%
MARCHI MASSIMO 266 4.44%
MASSA ELISA 627 10.46%
PAGANELLI CESARE 97 1.62%
PRATI LORETTA 324 5.4%
RICCI ANGELO 26 0.43%
RIGHINI ALESSANDRA 108 1.8%
ROMUALDI TANIA 164 2.74%
SAMORI' SARA 539 8.99%
SAVARINO EMILIO 71 1.18%
TAIOLI ERALDO 83 1.38%
VALENTINI MARCO 160 2.67%
VALLI MAURIZIO 224 3.74%
ZANI NADA 183 3.05%
ZANOTTI JACOPO 247 4.12%
ZATTONI MATTEO 273 4.55%
ZOLI MASSIMO 226 3.77%