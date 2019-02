Elezioni a Forlimpopoli, Peperoni e Pignatari: "Correremo insieme alle primarie"

Gian Matteo Peperoni insieme a Sara Pignatari alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco a Forlimpopoli. "Facciamo squadra", afferma Peperoni, che annuncia che "in caso di vittoria alle amministrative di maggio Pignatari sarà vicesindaco. Questa è la proposta che presenteremo ai membri del direttivo convocato martedì sera per affrontare il percorso verso le elezioni amministrative del 2019 a Forlimpopoli. Non vogliamo disperdere l’esperienza del buon governo maturata in questi anni a Forlimpopoli, ma allo stesso tempo vogliamo recuperare un rapporto diretto con i suoi cittadini".

"Siamo partiti in tempi diversi, ma i nostri percorsi si sono presto incrociati, valori di riferimento, temi trattati, metodo di lavoro, capacità di relazione ci hanno ben presto accomunato, così abbiamo deciso di convergere in una proposta unitaria, civica e progressista - affermano Peperoni e Pignatari -. Passione, esperienza, disponibilità, conoscenza della macchina amministrativa, sono ciò che mettiamo al servizio della nostra comunità, per proseguire i tanti progetti intrapresi che saranno la base per una visione di più ampio respiro. Immaginiamo una città più vivibile per i cittadini, più bella per i visitatori, più attrattiva per chi vuole fare impresa e portare lavoro, più sicura per tutti".

"Forlimpopoli si trova al centro della Romagna; ha maturato una visibilità internazionale grazie al prezioso lavoro di Casa Artusi, grazie alle sinergie messe in campo con soggetti pubblici e privati su temi importanti come mobilità, sostenibilità ambientale, cultura e patrimonio storico-artistico, solidarietà e coesione sociale, può continuare a giocare un importante ruolo nelle politiche territoriali - aggiungono -. Crediamo che il lavoro svolto in questi anni con i giovani, le scuole, lo sport, le relazioni intessute con le Associazioni, vera ricchezza di Forlimpopoli, e la società civile siano un valore aggiunto per una amministrazione che vuole guidare una città. Forlimpopoli è fatta non solo di strade ed edifici ma anche di gente che in queste strade cammina e in queste case abita, che qui è nata o che qui è venuta, e vogliamo che tutti possano sentirsi parte di una città ancora più vivibile, accogliente e moderna".

"Le primarie sono uno strumento democratico per garantire la partecipazione più ampia possibile alla scelta del nuovo candidato sindaco - chiosano -; non sono fine a se stesse perché l’obiettivo rimane quello di costruire una proposta e un programma di centrosinistra che siano vincenti alle prossime elezioni amministrative. Per questo siamo aperti a chiunque voglia portare il proprio contributo e soprattutto a chi ha lavorato in questi anni accanto a noi a progetti così importanti in grado di cambiare il volto di Forlimpopoli".