Elezioni a Forlimpopoli, rush finale per la campagna elettorale di Milena Garavini

“Giunge all'ultimo appuntamento la campagna elettorale di Milena Garavini e dei candidati della lista civica Forlimpopoli Noi. Dopo avere fatto tappa in tutto il territorio, si approda nel centro storico per la festa di chiusura della campagna elettorale. Giovedì a partire dalle 20 si potranno conoscere i candidati, tra qualche stuzzichino, un buon bicchiere di vino e la musica dei Radiopop. L'occasione sarà buona anche per togliersi le ultime curiosità circa il programma in vista del voto di domenica.