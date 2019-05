Elezioni, a Forlimpopoli si parla di “Una nuova Europa, un’Italia più forte”

Confronto sull’Europa, venerdì, alle 18.30 a Forlimpopoli in piazza Garibaldi (in caso di maltempo nella Sala del Consiglio Comunale). Si parlerà di “Una nuova Europa, un’Italia più forte” con Marco Celli, segretario regionale del Movimento federalista europeo, Fabio Casini, project manager Europe direct Punto Europa di Forlì, Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro ed ex studentessa Erasmus Universidad Complutense de Madrid e il deputato Marco Di Maio. Sarà presente Milena Garavini, candidata sindaco per la lista “Forlimpopoli Noi”. A seguire musica con i Purple Haze.