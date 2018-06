Elezioni a Galeata, bordata di Fratelli d'Italia agli alleati: "Disfatta della Lega nella sua roccaforte"

E' lite all'interno dell'alleanza di centro-destra, sempre più scricchiolante, dopo la formazione del governo Lega-M5S. Ad accendere le micce è Francesco Minutillo, segretario reggente di Fratelli d'Italia, che interviene con un comunicato al vetriolo sulle elezioni di Galeata, dove ha prevalso il sindaco uscente Elisa Deo, di centro-sinistra.

Scrive Minutillo: “Mi auguro che la disfatta che la Lega Nord ha subito nella sua storica roccaforte serva da lezione ai suoi dirigenti. Non basta essere leghisti per essere vincenti: bisogna proporre delle valide persone e dei candidati credibili. Ma da oggi si volta pagina. Nei prossimi giorni ci incontreremo con i segretari del centrodestra e con i parlamentari del territorio per tracciare il percorso per il le elezioni del prossimo anno”.

Prosegue la nota di Minutillo: “Faccio, a nome del mio partito, i complimenti al Sindaco Elisa Deo per aver vinto le elezioni e le auguro buon lavoro che auspico svolgerà nella consapevolezza che quasi il 60% dei galeatesi non l’ha votata. Detto questo ritengo che il Centrodestra abbia dato prova di maturità nel trovare la soluzione per correre unito. Sarà sempre questo l’obiettivo di Fratelli d’Italia per le prossime amministrative. Auspico che questo senso di responsabilità sia in futuro coltivata anche dalla Lega Nord che, in questa occasione, non è stata capace di comprendere i propri limiti. Noi indicammo in Gloria Cassinadri la miglior proposta del centrodestra. Di fronte all’intransigenza della Lega ed alla altrettanto arrendevolezza di Forza Italia, abbiamo fatto un passo indietro per mantenere unita la coalizione. Poi quello che è stato è storia”.