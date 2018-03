Elezioni a Galeata, FI e Fratelli d'Italia alle Lega: "Troviamo un civico valido"

In estate – in una data fra maggio e giugno ancora da stabilire - si vota a Galeata per rinnovare consiglio comunale e giunta. Forza Italia e Fratelli d'Italia, si muovo uniti alle urne verso l'obiettivo di strappare la poltrona di sindaco Elisa Deo, che ha già annunciato di volersi ricadidare.

“Il nostro è un progetto politico inclusivo, aperto a chi ci vuole stare, nell'auspicio che si possa concretizzare una coalizione di centrodestra coesa e ispirata dalla comune volontà di favorire il ricambio. Cogliendo anche un'occasione storica che, in questa località importante per il risvolto demografico (Galeata è il paese in Italia con la maggiore concentrazione di immigrati) e socio-economico che rappresenta (rivitalizzare vallate e colline), potrebbe costituire il segno del cambiamento, il primo mattone per un effetto domino in tutta la provincia, anche in vista delle amministrative del prossimo anno”: è il commento di Fabrizio Ragni, coordinatore provinciale di Forza Italia di Forlì-Cesena.

“Credo che i numeri di Galeata indichino chiaramente che il centro-destra lasci ben poche speranze a questa sinistra che per la prima volta si trova di fronte alla possibilità di essere cacciata dalla amministrazione della città. Noi Intendiamo partecipare alla competizione con una lista civica da formarsi insieme agli alleati e con un valido candidato a sindaco. Mi auguro che da parte soprattutto della Lega ci sia quella assunzione di responsabilità che gli elettori hanno già richiesto e confermato con le elezioni del 4 marzo”: commenta Francesco Minutillo, reggente provinciale di Fratelli ďItalia.

“Ci sono le premesse per costituire una lista qualificata e compatta ispirata alle linee programmatiche di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Questo progetto elettorale è aperto e sta già riscuotendo vasto interesse nella società civile e nel mondo produttivo locale e le aspettative per passare dalle premesse alla fase operativa in vista del voto di maggio e giugno sono elevate”: commenta Massimo Venturi, esponente di Forza Italia di Galeata.