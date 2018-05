Elezioni a Galeata, si presenta la lista "Naldini Sindaco per Gaglieda"

Domenica sera alle ore 20.30, presso il teatro comunale di Galeata, la lista “Naldini Sindaco per Gaglieda”, si presenta ai cittadini e sviscera i contenuti del proprio programma elettorale. “Si tratta di una preziosa occasione per conoscere più fondo i nostri candidati, le loro esperienze e venire a conoscenza degli obiettivi che ci siamo posti per migliore il nostro Comune", commenta il capitano della squadra di Gaglieda e candidato a sindaco Marcello Naldini. Al suo fianco, domenica prossima, ci saranno l’aspirante Vice sindaco Gloria Cassinadri, e i candidati consiglieri Eraldo Cucchi, Federico Cucchi, Ferdinando Battistoni, Stefano alpestri, Stefano Lippi, Barbara Mazzoli e Walter Galeotti. “Domenica 10 giugno abbiamo l’occasione di voltare pagina – conclude Naldini -. Vi aspettiamo per illustrarvi l’impegno e i progetti di questa lista a favore del nostro piccolo ma importante Comune”.