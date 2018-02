Elezioni, a Meldola appuntamento con la candidata della Lega Andrea Cintorino

Sabato Andrea Cintorino, candidata della Lega alla Camera dei Deputati, Collegio Uninominale di Forlì e Faenza, invita gli amici alla Caffetteria “Senza Tempo” di Meldola, piazzetta G. Amendola, 27, alle ore 18 per un aperitivo elettorale. Durante l’iniziativa Cintorino, oltre a illustrare i punti principali del programma, spiegherà i motivi della convinta disponibilità che ha dato a essere candidata:

“Ho ventisette anni e credo fermamente che i giovani possano e debbano interessarsi alla politica. Perché è da come è amministrato un Paese, dalle politiche che sono messe in pratica, che dipende il futuro delle nuove generazioni. Sono convinta che se una persona mette l’anima in quello che fa, con sapienza, umiltà e spirito di servizio, e si impegna davvero per la propria comunità, poi le soddisfazioni e i riconoscimenti arrivano, soprattutto dalla gente”.