Elezioni a Meldola, Cavallucci: "Il rilancio della città non solo a partire dal centro"

Aspetto prioritario del programma della lista civica di sinistra che rappresenta il candidato sindaco Roberto Cavallucci "è il complessivo rilancio di Meldola, del suo centro ma non solo, in un’ottica di sviluppo di lungo e medio periodo".

"Da questo punto di vista - esordisce il candidato di "Idee per Meldola" - una delle prime azioni nelle quali mi impegnerò, se sarò eletto, sarà l’avvio di tavoli di lavoro dedicati al Centro Storico e alle attività economiche, per le quali propongo l’azzeramento dell’imposta di occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi, così da sgravare chi decide di investire nel Centro di un costo che può essere sostenuto dall’Amministrazione e così da aiutare questi importanti partners nella rivitalizzazione commerciale e nel mantenere viva la nostra Città. Questa può essere ottenuta grazie alla costruzione di una rete di eventi culturali e artistici, in condivisione ed in collaborazione con gli operatori economici, volta alla valorizzazione degli stessi e del territorio".

"L’amministrazione comunale si impegnerà ad un dialogo costante e diretto con associazioni, operatori economici, associazioni di categoria, proprietari di immobili sfitti o in vendita per favorire visibilità, assistenza e sviluppo - continua Cavallucci -. Altro aspetto su cui insistere sarà la promozione di un marchio comune per le attività economiche nell’ambito di politiche di sviluppo sovracomunali. In progetto anche la riduzione dell’Imu al minimo per chi mette a disposizione gli spazi sfitti ad imprenditori locali ed artigiani per valorizzare le loro attività".

"Mi concentrerò e lavorerò per l’avvio di un percorso che possa condurre ad un progetto sostenibile, sia dal punto di vista dei costi che della gestione, di recupero della Rocca e dell’Ex Ospedale, così come la complessiva valorizzazione di tutta la Città pubblica, che permetta di arricchire la proposta culturale e ricreativa di Meldola, anche supportando le nostre bellissime tradizioni rionali - conclude -. Io e la mia squadra vogliamo che il paese smetta di guardarsi le scarpe e inizi a guardare avanti, verso il futuro e verso un pubblico più ampio".