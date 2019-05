Elezioni a Meldola, Cristina Bacchi conclude la campagna con il comizio in Piazza

La candidata sindaco sostenuta dalla lista "Meldola c'è", Cristina Bacchi, fa un bilancio della competizione elettorale tenutasi nel comune bidentino. "Si è trattata di un'autentica festa della democrazia, con quattro liste e complessivamente una cinquantina di candidati - esordisce Bacchi -. Tutte persone in gamba che costituiranno una risorsa per la nostra comunità anche dopo il 26 Maggio, una data che, del resto, non rappresenterà di certo la fine del mondo".

"Dobbiamo essere orgogliosi di una tale vitalità, pensando a quei comuni ove si fatica a trovare persone disposte ad impegnarsi. Per onorare tanta partecipazione - spiega Bacchi - ripristinerò una antica tradizione, quella del comizio di chiusura in Piazza Felice Orsini che terrà venerdì 24 alle 21, accompagnata dai candidati di "Meldola c’è". "Trasmetto infine un cordiale saluto ai candidati di tutte le liste e invito i cittadini a recarsi alle urne domenica: la partecipazione è bene prezioso che dobbiamo conservare e alimentare".