Elezioni a Meldola, ecco la squadra della candidata sindaco Laura Stradaroli

“Perché un progetto non resti un sogno bisogna crederci e lavorare con impegno per il bene comune”. Esordisce così, Laura Stradaroli, che si è candidata sindaco qualche mese fa con una lista civica di centro, senza l'ingerenza dei partiti. Ieri ha presentato alla stampa il simbolo e la sua Giunta con la quale, in caso di vittoria, governerà la cittadina bidentina. Tre donne e due uomini della società civile meldolese che hanno incarichi tecnici legati alla loro stessa professione. Il logo “Un sogno per Meldola” riporta i colori della bandiera italiana con un immenso cuore che trascina una pergamena che, a sua volta, racchiude un progetto amministrativo attuabile in cinque anni. La candidata ha giocato in anticipo mentre i suoi avversari politici ancora temporeggiano. “In verità sto ancora correndo da sola – dice- gli antagonisti stanno prendendo tempo, c'è chi aspetta la certificazione grillina, c'è chi preferisce andare in ferie e ritornare riposato ad ottobre. Noi invece non andremo da nessuna parte continueremo a lavorare al progetto fra la gente e per la gente”. Ma chi è Laura Stradaroli, di estrazione socialista, che non ha mai rinnegato la sua identità politica? Nata a Meldola nel 1963, nubile, giornalista professionista e insegnante. Laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione, proprietaria del Laboratorio creativo Edizioni Canselor nella piazza del suo paese. Si è occupata per più di ventanni nei quotidiani di cronaca bianca e politica. E’ stata caporedattore e poi direttore di riviste internazionali di bioarchitettura come Domus Aurea Magazine. Attualmente si occupa di editoria per ragazzi, formazione scolastica, organizzazione di eventi culturali e formazione teatrale. In caso di vittoria, oltre al ruolo di primo cittadino ricoprirà quello di Sicurezza e Igiene Pubblica, Assessorato Cultura e Istruzione, Volontariato. La sua squadra è formata da Francesco Pellegrino, Annunziata Santopuoli, Daniele Giorgini e Laura Casadei.

Pellegrini, nato a Trapani nel 1967 e residente a Meldola (frazione Gualdo), coniugato con due figli è Sottufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana. Si occupa di politica da diverso tempo ed ha militato nelle fila di Forza Italia. Ha attivato nel paese l’associazione di volontariato “Protezione Civile” e ne è stato il Presidente. In caso di vittoria ricoprirà il ruolo di vice sindaco, assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Viabilità, Frazioni e Sport.

Annunziata Santopuoli, nata a Campodipietra (CB) nel 1965 e residente a Meldola, coniugata con un figlio, impiegata nel settore fiscale di Cna con sede a Meldola. Si è diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale Olivetti di Forlì con indirizzo analista contabile. Per anni si è impegnata nel sociale nella Pro Loco città di Meldola. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente dell’associazione culturale meldolese Eticamente. In caso di vittoria si occuperà di Bilancio, Programmazione finanziaria, Tributi, Istituzione ed Enti Partecipati.

Daniele Giorgini, nato nel 1977, di Meldola (frazione Piandispino), da qualche anno vive per motivi familari nel forlivese, dove convive con due figli. Giorgini è geometra e lavora presso lo studio Amadio di Forlì con l’incarico di tecnico della sicurezza. In caso di vittoria si occuperà di Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Attività Produttive, Sviluppo Economico e Relazioni con il Territorio.

Laura Casadei, nata a Meldola nel 1962 e residente a Meldola, coniugata e con un figlio, Laureata in infermieristica, si occupa della Casa della Salute di Forlimpopoli in qualità di “case manager”, nell’ambulatorio di patologia cronica. In passato è stata volontaria in Croce Rossa. In caso di vittoria ricoprirà il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali, Risorse Umane, Walfare e Pari Opportunità.