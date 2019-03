Elezioni a Predappio, inaugura la sede della Lega: "La nostra forza risiede nell'ascolto"

Inaugura sabato pomeriggio, alle 15, la nuova sede della Lega a Predappio, in via Roma 46. Per l’occasione, verrà allestito e offerto a tutti i presenti un buffet d’eccezione. Saranno presenti il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, la coordinatrice provinciale del Carroccio, Andrea Cintorino e il capogruppo in Consiglio comunale a Forlì Daniele Mezzacapo. "E’ con grande soddisfazione che la Lega inaugura anche a Predappio una propria sede - esordisce Cintorino -.- La forza del nostro Movimento risiede proprio nell'ascolto e nella presenza sul territorio. L’apertura di un presidio in pieno centro, è il risultato naturale dell’impegno e dell’attivismo di un gruppo di sostenitori che, in questi mesi, hanno lavorato per far crescere la Lega anche in questo Comune".

"Sabato pomeriggio festeggeremo insieme questo primo importante traguardo - conclude Cintorino -. Quello di via Roma sarà un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi alla Lega e intenda cambiare, con determinazione, questo bellissimo borgo. Un ringraziamento particolare lo voglio riservare al nostro capogruppo in consiglio comunale a Forlì Mezzacapo, che in queste settimane ha lavorato, a fianco dei ragazzi, per l’inaugurazione di questo importantissimo presidio".