Elezioni a Predappio, Lotti (Lega): ""Generazioni in Comune?". Un film già visto"

"Un film già visto". Lorenzo Lotti, referente Lega Predappio, attacca l'inizio della campagna elettorale della lista "Civica" di sinistra "Generazioni in Comune". Queste le parole dell'esponente del Carroccio: "La lista si presenta come una ventata di novità, un grande progetto sui temi dell' ascolto, della partecipazione; in realtà trattasi delle stesse persone della lista 'Predappio Bene Comune" attualmente in giunta, che tanto bene ha fatto in questi 5 anni da sfiduciare un paese intero".

Lotti prosegue: "Hanno ancora la faccia tosta di parlare di ascolto, dopo questo quinquennio di mala amministrazione, e continuano ad appoggiare il loro sindaco Frassineti fino al 26 maggio, ovvero fino a fine mandato. Come sempre fatto e come cinque anni fa iniziano le meravigliose promesse mai realizzate. Per citare qualche esempio, il progetto della Cittadella dello Sport, con piscina coperta; tutti gli addetti ai lavori possono confermare l'impossibilità del mantenimento economico, anche ammesso che si riescano a trovare i fondi per costruirla. Infatti, comuni con affluenza previsionale nettamente maggiore di quella locale, dichiarano che non esiste possibilità di autosostenimento".

"Grandi promesse anche riguardo alla frazione di Fiumana, dove in questi anni nonostante i due assessori fiumanesi, non si sono realizzati progetti concreti ed anzi sono state gestite con ampia discutibilità situazioni come quella delle scuole - aggiunge il referente della Lega Predappio -. Ma non credo che i fiumanesi si dimenticheranno e si faranno abbindolare nuovamente da questa storia già vista. Ritengo che i cittadini di Predappio e di tutte le connesse frazioni, abbiano necessità di appoggiarsi ad un gruppo di persone che passino dalle parole ai fatti. In queste elezioni amministrative ci presentiamo tutti uniti, partiti e civiche, nella lista "Uniti per Predappio" con Roberto Canali come candidato sindaco".