Elezioni a Predappio, Minutillo (Fdi) silura la candidatura di Lambruschi

“Ho letto con interesse l'intervento di Germano Pestelli che di fatto ha proposto al centrodestra il nome del suo candidato nella persona di Lambruschi": lo dice Francesco Minutillo dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. Che aggiunge: “Si tratta Certamente di una bravissima persona ma non può bastare essere belli e buoni per poter fare il sindaco del rilancio. E poi non si può negare che Lambruschi sia un vero e proprio democristiano come i tanti che in questi anni hanno partecipato alla vita pubblica di Predappio senza ottenere alcun tipo di tangibile risultato per il paese. Ecco credo che dopo l'amministrazione di Frassineti sia ora di voltare pagina: Predappio non è uno dei 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena: è il comune per eccellenza, è il comune che ha una carica storica, architettonica, territoriale, vitivinicola ed enogastronomica infinita ed è ora che si instauri finalmente una vera politica di valorizzazione che potrà farlo rinascere come nuova meta storica turistica e politica dello scenario nazionale”.

“Ci incontreremo con gli alleati della Lega e di Forza Italia nei prossimi giorni ed esporrò a loro le mie perplessità sulla proposta di un Pestelli la cui opposizione filofrassinetiana di questi anni non mi è piaciuta affatto. Ci sono anche altre valide persone che hanno offerto la loro disponibilità a farsi carico delľimmane lavoro che ci attende nei prossimi anni. Dovremo valutare insieme e con molta molta attenzione. Vogliamo persone chiare”, conclude Minutillo.