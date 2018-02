Elezioni, Allegni (LeU): "In Piazza per dire no al fascismo"

"Sarò in piazza del Nettuno a Bologna alla manifestazione convocata da Anpi, Arci, Cgil e Libera Emilia Romagna contro ogni fascismo e ogni razzismo". Gessica Allegni, candidata alla Camera dei Deputati per Liberi e Uguali nel collegio plurinominale romagna, comunica la propria partecipazione alla manifestazione regionale antifascista prevista per sabato a Bologna. "Dopo i fatti drammatici di Macerata e il ritorno di venti violenti ed estremisti è giunto il momento in cui la parte migliore del paese, quella democratica, ancorata ai valori della Costituzione nata dalla Resistenza, deve reagire e far sentire la propria voce - chiosa -. Come Liberi e Uguali abbiamo aderito alla manifestazione nazionale dell'Anpi prevista per il 24 febbraio a Roma, la considero una scelta importante e significativa. Anziché vietare le piazze, riempiamole con parole di giustizia, uguaglianza e solidarietà"