Elezioni, Amadei (FI): "Con l’aeroporto Forlì può davvero tornare al centro della Romagna"

"Partendo dall'aeroporto, Forlì può davvero tornare al centro della Romagna, riacquistando il ruolo che aveva fino al recente passato". E' quanto afferma Andrea Amadei, candidato al Consiglio comunale per Forza Italia a sostegno di Gian Luca Zattini sindaco. "La riapertura dello scalo forlivese dovrà fungere da volano per lo sviluppo economico delle nostre aziende, che potranno contare su un'efficiente via di comunicazione per gli scambi di conoscenze e di beni con il resto d'Europa", aggiunge.

"Sarà necessario collegare in modo funzionale lo scalo aeroportuale alla tangenziale di Forlì e all'autostrada, alla E45, al porto di Ravenna, alla futura "Orte-Mestre" - tornata in questi giorni al centro di discussioni alla Camera dei Deputati - e allo terminal ferroviario - continua -. Non dimentichiamoci della grande tradizione forlivese nell'ambito delle scienze aerospaziali nonché del radicamento di facoltà universitarie di respiro internazionale".

"Dobbiamo fare di tutto affinché gli universitari di Forlì scelgano di puntare sulla nostra città per il proprio futuro, potendo contare su solide prospettive occupazionali basate su un tessuto economico-produttivo di eccellenza - conclude -. Non dimentichiamo infine la vocazione turistica della Romagna, con circuiti enogastronomici, museali ed escursionistici, che grazie all'aeroporto saranno ancora più fruibili e porteranno nuove risorse al territorio con accresciute possibilità di sviluppo imprenditoriale".