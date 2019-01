Elezioni, Ravaioli candidato sindaco? "Ci vuole una squadra forte alle spalle"

"Marco Ravaioli - Con voi, per voi". Potrebbe suonare come uno spot elettorale la nuova immagine pubblicata sulla propria pagina Facebook dall'assessore al Centro Storico, ma è lo stesso Ravaioli a ForlìToday a precisare che "in quella foto sono me stesso. E' un'immagine della festa dell'Epifania nella quale si vede che prendo dallo scatolone delle calze per distribuirle ai bambini. Non sono candidato da nessuna parte perchè non ci si auto-candida, ma viene chiesto di farlo". "In questo momento - tiene ad evidenziare Ravaioli - non sono candidato da nessuna parte. Non appartengo a nessun partito politico perchè non ho avuto mai nessuna tessera e non ce l'ho. E chiaro che i partiti non si rivolgono o pensano a me".

"Le idee non mi mancano - prosegue Ravaioli -, ma ci vuole una squadra forte alle spalle. Da solo non si va da nessuna parte". Pronto per una candidatura a sindaco? "E' come quando si diventa genitori, non si è mai pronti, ma l'importante è dare sempre il meglio possibile. Sicuramente in qualsiasi ambito nel quale mi trovo a lavorare provo a dare del mio meglio. Essere padre di 120mila abitanti non è semplice".

L'attuale assessore al Centro Storico prosegue nel ragionamento: "Se le persone reputano le mie idee interessanti, allora sono disposto a candidarmi. Non ho mire di protagonismo assoluto che mi facciano dire "voglio fare il sindaco". Essere primo cittadino è una cosa molto complicata. Sono le persone a sceglierlo, oltre che andarlo a votare". Quanto alle altre candidature o possibili, "ad oggi non vedo nessuna novità in vista. Spero che possano esserci. I nomi circolati sono riedizioni di un passato che non vuole passare mai. Ma questo non vuole dire che non sono di qualità".