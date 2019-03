Taglio del nastro per la nuova sede della Lega a Predappio

Ha inaugurato sabato pomeriggio la nuova sede della Lega a Predappio, in via Roma 46. Presenti al taglio del nastro il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, la coordinatrice provinciale del Carroccio, Andrea Cintorino e il capogruppo in Consiglio comunale a Forlì Daniele Mezzacapo.

"E’ con grande soddisfazione che la Lega inaugura anche a Predappio una propria sede - esordisce Cintorino - La forza del nostro Movimento risiede proprio nell'ascolto e nella presenza sul territorio. L’apertura di un presidio in pieno centro, è il risultato naturale dell’impegno e dell’attivismo di un gruppo di sostenitori che, in questi mesi, hanno lavorato per far crescere la Lega anche in questo Comune. Quello di via Roma sarà un punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi alla Lega e intenda cambiare, con determinazione, questo bellissimo borgo. Un ringraziamento particolare lo voglio riservare al nostro capogruppo in consiglio comunale a Forlì Mezzacapo, che in queste settimane ha lavorato, a fianco dei ragazzi, per l’inaugurazione di questo importantissimo presidio".