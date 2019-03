Elezioni amministrative, 'fumata nera' nel dialogo tra Fratelli d'Italia e Rinascimento

Sabato Francesco Minutillo, segretario provinciale facente funzioni di Fratelli d'Italia, si è incontrato con il segretario nazionale di Rinascimento Sauro Moretti: "Abbiamo continuato il nostro ciclo di confronti al fine di rendere anche Rinascimento partecipe al progetto di Gianluca Zattini e soprattutto di un centro-destra Unito. Al momento siamo ancora lontani dal risultato che speriamo perché persistono in Rinascimento varie e differenti perplessità che dobbiamo ancora sciogliere - spiega Minutillo - Confidiamo in ogni caso un risultato positivo così come già conseguito sul piano dell'assenza di lista e candidati sindaci a destra di Fratelli d'Italia e del centro-destra. Fratelli d'Italia in ogni caso continuerà a lavorare affinché la compagine dei movimenti politici e civici che fanno riferimento al centro-destra si trovino sempre tutti uniti dietro il nostro candidato sindaco Gianluca Zattini".