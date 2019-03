Elezioni amministrative, Giorgio Calderoni a Vecchiazzano e Ronco

Ancora due tappe nei Quartieri forlivesi per il candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio Calderoni, che prosegue il proprio percorso di confronto e ascolto, incontrando i cittadini in due assemblee aperte organizzate dai Circoli Pd di Vecchiazzano e Ronco. La prima si svolgerà domenica, a partire dalle 9, al Polisportivo ‘Treossi’ di Vecchiazzano (via Pigafetta, 19). Calderoni sarà poi, lunedì, alle 20.30, alla Sala da ballo del Circolo Arci Ronco (viale Roma, 344).