Elezioni amministrative, Giorgio Calderoni a Villagrappa e Cava

Il candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio Calderoni prosegue il proprio viaggio nei Quartieri, con una serie di assemblee pubbliche, per incontrare ed ascoltare i cittadini. Lunedì, l’appuntamento, organizzato dal Circolo Pd Villagrappa, sarà al Circolo Arci Pescaccia, via Ossi 36, alle 20.30. Martedì, invece, sempre alle 20.30, il Circolo Pd Cava-Villanova, organizza l’incontro nella sede della ex Circoscrizione in via Sillaro.