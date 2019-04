Elezioni amministrative, gli appuntamenti con Giorgio Calderoni nel weekend

Ancora due tappe nei Quartieri per il candidato sindaco del centro-sinistra Giorgio Calderoni, organizzate, questa volta, dai Circoli Pd Resistenza e Ca’Ossi, per incontrare i cittadini e confrontarsi con loro. Sabato, alle 15, l’appuntamento è nella piazzetta antistante il Conad Ravaldino (piazzetta Primo Levi). Domenica, sempre alle 15, l’evento con il candidato si terrà al Parco Incontro di via Ribolle.