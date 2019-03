Elezioni amministrative, inaugurata la sede del comitato 'GenerAzioni in Comune'

"Un punto di riferimento costante per incontrare e ascoltare tutti i cittadini interessati al futuro di Predappio e delle sue frazioni". Avvolto dall'affetto dei sostenitori, il candidato sindaco Gianni Flamigni ha inaugurato sabato il comitato elettorale della lista civica "GenerAzioni in Comune" in viale Matteotti al civico 6, a pochi passi dalla piazza di Sant'Antonio. Un luogo nel quale nelle prossime settimane verrà completato e definito il programma di mandato, partendo dal lavoro svolto nei mesi scorsi attraverso vari gruppi di lavoro.

La sede del comitato sarà aperta ogni sabato e domenica mattina dalle 9 alle 12. A suggellare il programma con le relative proposte sarà un ciclo di iniziative mirate a coinvolgere associazioni, comitati e rappresentanze del territorio che, in parte, concorreranno anche alla composizione della lista per il Consiglio comunale. "Mi conforta affrontare questa sfida - commenta il candidato sindaco Flamigni - sapendo di avere dalla mia parte così tante persone, molte delle quali rimaste lontane fino ad oggi da un impegno diretto in politica. È un segnale incoraggiante e questa sede sarà la casa di tutti coloro che vogliono collaborare a costruire la Predappio del futuro. Io ci starò tutto il tempo necessario, ma sarò soprattutto fuori da qui: nei luoghi di aggregazione, nelle imprese, dove sono i bisogni della gente. E dove la politica deve essere".