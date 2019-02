Elezioni amministrative, quali sono i problemi dei forlivesi? Il M5S lancia un sondaggio

"All’avvicinarsi delle elezioni i nostri avversari politici spendono quattrini nei soliti sondaggi elettorali, come quello che ha raggiunto numerosi forlivesi nei giorni scorsi, con tutta probabilità commissionato dal Pd, nonostante la smentita, del quale non sono stati nemmeno rivelati i risultati". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Forlì, che si prepara alle prossime elezioni amministrative nel territorio forlivese.

"Il M5S sceglie invece di fare un sondaggio di tipo molto diverso: un sondaggio online, ideato dai nostri attivisti con l'aiuto di figure professionali qualificate, il cui obiettivo è quello di comprendere lo stato di benessere dei cittadini forlivesi, riguardo a tematiche che vanno dai trasporti alla sicurezza, dalla salute alla fiducia nel futuro. Il sondaggio, disponibile da oggi sulla nostra pagina facebook e nei prossimi giorni anche su altri canali social, è completamente anonimo, ed è composto da una serie di domande a risposta multipla, ma anche da una sezione facoltativa in cui si potrà liberamente scrivere cosa andrebbe migliorato e quali sono le criticità della nostra città" dicono dal Movimento 5 Stelle

"L’analisi dei risultati sarà utile per costruire le nostre proposte e apportare le ultime limature al nostro programma, grazie al quale potremo ricostruire insieme questa città. Gli esiti del sondaggio saranno discussi in una serata aperta a tutti i cittadini dove saranno proposte le soluzioni ai problemi che emergeranno, senza lasciare indietro nessuno" prosegue la nota del M5S.

Il M5S "si è sempre proposto di dare vita ad una comunità partecipata, in cui il singolo abbia la possibilità concreta di migliorare il luogo e l'ambiente che lo circonda in maniera semplice e diretta. Siamo convinti che l'ascolto e lo scambio continuo di informazioni possa ricucire lo strappo tra la politica e i cittadini, strappo che ha portato alla perdita di interesse verso i temi politici locali e che ha permesso alla attuale amministrazione di pensare indisturbata al proprio tornaconto, piuttosto che ai cittadini che rappresentavano"

il sondaggio è disponibile a questo link