Elezioni, anche Davide Minutillo nella lista di candidati alla Camera dei Deputati

Anche Davide Minutillo è candidato alla Camera dei Deputati per il collegio che comprende Forlì-Cesena, Rimini e Faenza. “Sono stato contattato direttamente da Giorgia Meloni qualche giorno fa, che avendo notato il mio impegno profuso in questi anni in consiglio comunale e sul territorio mi ha chiesto di candidarmi per la mia circoscrizione alla camera dei deputati - afferma -. Ho ringraziato il mio segretario nazionale ed ho accettato volentieri la candidatura. Per me è un onore rappresentare il partito in questa battaglia elettorale e sono orgoglioso di essere il candidato più giovane dell’Emilia Romagna per il mio partito. I temi principali del mio programma saranno lotta all’immigrazione incontrastata, valorizzazione dell’area Romagna, politiche per la famiglia e maggiori aiuti alle famiglie italiane in difficoltà". Per quello che riguarda il collegio senatoriale capolista è Daniela Santanché, mentre capolista nel collegio della Camera è l'avvocato Ylenia Lucaselli. L'imprenditrice agricola di Brisighella e già consigliere provinciale ed attualmente consigliere comunale a Brisighella, Marta Farolfi, candidata alla Camera, rappresenterà invece la provincia di Ravenna.