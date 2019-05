Elezioni, aperitivo elettorale con Ragni e Petroni (Forza Italia)

Mercoledì i candidati consiglieri della lista di Forza Italia Fabrizio Ragni, capogruppo uscente e coordinatore comunale, ed Elisa Petroni, componente del coordinamento comunale azzurro, saranno protagonisti di un aperitivo elettorale ed incontreranno gli abitanti del quartiere, i simpatizzanti e gli elettori. L'appuntamento è in programma al Bar Botteghino, in via Bologna 113, dalle ore 19,45.



In tal sede, i due candidati ascolteranno i residenti della zona e garantiranno un confronto sui problemi della città e sui progetti sui quali intendono impegnarsi. Inoltre, Ragni e Petroni spiegheranno le corrette modalità di voto per le elezioni amministrative di domenica: il sistema elettorale consente i voti di preferenza e l'indicazione fino a due candidati alla carica di consigliere comunale, un uomo e una donna. I due esponenti della lista di Forza Italia sostengono la candidatura del candidato sindaco del centrodestra Gian Luca Zattini.