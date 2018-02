Elezioni, aperture straordinarie per l'ufficio elettorale

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo l’Ufficio Elettorale di piazzetta della Misura n. 5 osserverà oltre ai normali orari, le seguenti aperture straordinarie:

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 2018 dalle ore 15 alle ore 18.30

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018 dalle ore 15 alle ore 18.30

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2018 dalle ore 15 alle ore 18.30

GIOVEDÌ 1 MARZO 2018 dalle ore 15 alle ore 18.30

VENERDÌ 2 MARZO 2018 dalle ore 8.30 alle ore 18.30

SABATO 3 MARZO 2018 dalle ore 8.30 alle ore 18.30

DOMENICA 4 MARZO 2018 dalle ore 7 alle ore 23.00



Si invitano i cittadini a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere ove necessario il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste il giorno della votazione. Per informazioni contattare l’Ufficio Elettorale 0543.712864.